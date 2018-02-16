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США занепокоїлися через нові російські крилаті ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. США розумно було б інвестувати в датчики і системи оборонної зброї через нові крилаті ракети, здатні вражати цілі з великих відстаней, які розробляються в Росії. Про це йдеться в доповіді голови Північного командування ЗС США генерала Лорі Робінсон для комітету сенату з питань збройних сил, передає УНН.

"Росія приділяє першочергову увагу розробці передових крилатих ракет, здатних утримувати об'єкти в Північній Америці під загрозою з відстаней, які раніше не спостерігалися. Ці системи є зростаючою загрозою для Північної Америки... Хоча ймовірність російського кінетичного удару проти Сполучених Штатів і Канади у цей час є низькою, розумно інвестувати в сучасні датчики і системи оборонної зброї для захисту життєво важливих активів наших країн", - зазначила вона.

Вона також вказала, що з повним комплексом засобів доставки і систем озброєння, здатними встановлювати цілі на всій території США і Канади, Росія залишається єдиною загрозою для повітряного простору, з якою стикаються дві країни.

"Російські лідери ... вкладають значні кошти в модернізацію своїх сил і розробляють нову зброю для забезпечення здатності утримувати США і Канаду в зоні постійного ризику", - зазначила Л.Робінсон.

З її слів, у порівнянні з рекордними рівнями, що спостерігалися під час кризи в Україні в 2014 році, російська позапланова льотна активність знизилася, але російські стратегічні бомбардувальники продовжують періодично літати поблизу північноамериканських берегів, включаючи патрулі, які винищувачі командування ППО північноамериканського континенту перехопили поблизу Аляски в квітні і травні минулого року.

"Росія також проводить свої старі бомбардувальники через програму модернізації, яка дозволить їм нести крилаті ракети нового покоління, що було підтверджено в боях в Сирії. Росія також застосувала крилаті ракети наступного покоління проти мішеней в Сирії з кораблів і підводних човнів в 2016 та 2017 років роках і бере на озброєння нові малопомітні військово-морські платформи... В цілому ці досягнення є значними інвестиціями з боку російського уряду в стратегічний флот, який, ймовірно, буде утримувати цілі в Сполучених Штатах і Канаді під загрозою на довгі роки", - додала вона.

Нагадаємо, Пентагон назвав Росію і Китай " конкурентами США ".

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