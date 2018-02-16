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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68572 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84379 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87109 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109054 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100914 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104783 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111742 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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США обеспокоились новыми российскими крылатыми ракетами

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. США разумно было бы инвестировать в датчики и системы оборонительного оружия из-за новых крылатых разрабатываемых в России ракет, способных поражать цели с больших расстояний. Об этом говорится в докладе главы Северного командования ВС США генерала Лори Робинсон для комитета сената по вооруженным силам, передает УНН.

"Россия уделяет первоочередное внимание разработке передовых крылатых ракет, способных удерживать объекты в Северной Америке под угрозой с расстояний, которые ранее не наблюдались. Эти системы представляют растущую угрозу для Северной Америки... Хотя вероятность российского кинетического удара против Соединенных Штатов и Канады в настоящее время является низкой, разумно инвестировать в современные датчики и системы оборонительного оружия для защиты жизненно важных активов наших стран", - отметила она.

Она отметила, что с полным комплектом средств доставки и систем вооружения, способными устанавливать цели на всей территории США и Канады, Россия остается единственной угрозой для воздушного пространства, с которой сталкиваются две страны.

"Российские лидеры... вкладывают значительные средства в модернизацию своих сил и разрабатывают новое оружие для обеспечения способности удерживать США и Канаду в зоне постоянного риска", - отметила Л.Робинсон.

С ее слов, по сравнению с рекордными уровнями, наблюдавшимися во время кризиса в Украине в 2014 году, российская внеплановая летная активность снизилась, но российские стратегические бомбардировщики продолжают периодически летать у североамериканских берегов, включая патрули, которые истребители командования ПВО Североамериканского континента перехватили вблизи Аляски в апреле и мае прошлого года.

"Россия также проводит свои старые бомбардировщики через программу модернизации, которая позволит им нести крылатые ракеты нового поколения, что было подтверждено в боях в Сирии. Россия также применила крылатые ракеты следующего поколения против мишеней в Сирии с кораблей и подводных лодок в 2016 и 2017 годах и берет на вооружение новые малозаметные военно-морские платформы... В целом эти достижения представляют собой значительные инвестиции со стороны российского правительства в стратегический флот, который, вероятно, будет удерживать цели в Соединенных Штатах и ​​Канаде под угрозой на долгие годы", - добавила она.

Напомним, Пентагон назвал Россию и Китай "конкурентами США".

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