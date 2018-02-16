США обеспокоились новыми российскими крылатыми ракетами

"Россия уделяет первоочередное внимание разработке передовых крылатых ракет, способных удерживать объекты в Северной Америке под угрозой с расстояний, которые ранее не наблюдались. Эти системы представляют растущую угрозу для Северной Америки... Хотя вероятность российского кинетического удара против Соединенных Штатов и Канады в настоящее время является низкой, разумно инвестировать в современные датчики и системы оборонительного оружия для защиты жизненно важных активов наших стран", - отметила она.

Она отметила, что с полным комплектом средств доставки и систем вооружения, способными устанавливать цели на всей территории США и Канады, Россия остается единственной угрозой для воздушного пространства, с которой сталкиваются две страны.

"Российские лидеры... вкладывают значительные средства в модернизацию своих сил и разрабатывают новое оружие для обеспечения способности удерживать США и Канаду в зоне постоянного риска", - отметила Л.Робинсон.

С ее слов, по сравнению с рекордными уровнями, наблюдавшимися во время кризиса в Украине в 2014 году, российская внеплановая летная активность снизилась, но российские стратегические бомбардировщики продолжают периодически летать у североамериканских берегов, включая патрули, которые истребители командования ПВО Североамериканского континента перехватили вблизи Аляски в апреле и мае прошлого года.

"Россия также проводит свои старые бомбардировщики через программу модернизации, которая позволит им нести крылатые ракеты нового поколения, что было подтверждено в боях в Сирии. Россия также применила крылатые ракеты следующего поколения против мишеней в Сирии с кораблей и подводных лодок в 2016 и 2017 годах и берет на вооружение новые малозаметные военно-морские платформы... В целом эти достижения представляют собой значительные инвестиции со стороны российского правительства в стратегический флот, который, вероятно, будет удерживать цели в Соединенных Штатах и ​​Канаде под угрозой на долгие годы", - добавила она.

Напомним, Пентагон назвал Россию и Китай "конкурентами США".