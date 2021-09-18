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США закупить сотні мільйонів доз вакцини, аби жертвувати іншим країнам

США закупить сотні мільйонів доз вакцини, аби жертвувати іншим країнам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Адміністрація Байдена закупить ще сотні мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech, оскільки Сполучені Штати прагнуть збільшити зусилля щодо поширення вакцини серед населення планети. Про це інформує УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Очікується, що адміністрація закупить 500 мільйонів доз вакцин, аби пожертвувати іншим країнам, які цього потребують.

Оголошення про покупку заплановано на початок наступного тижня і приурочене до засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Джеф Зієнц, координатор справ з коронавірусу Білого дому, відмовився коментувати угоду, але сказав, що доступ до вакцини “стане великою темою для розмови” на зборах ООН наступного тижня.

Покупка стане другою великою спробою Сполучених Штатів щодо розповсюдження вакцини у всьому світі. У червні Сполучені Штати закупили 500 мільйонів доз вакцин, які розповсюджуватиме Covax, ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо розподілу доз у всьому світі, і чиновники заявили, що вакцина буде орієнтована на країни з низьким та середнім рівнем доходу.

Нагадаємо

Джо Байден може оголосити про підписання угоди під час саміту Генасамблеї 22 вересня. Він нібито хоче закликати світових лідерів взяти на себе нові зобов’язання по боротьбі з пандемією, включаючи повну вакцинацію 70% світового населення до вересня наступного року.

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