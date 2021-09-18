США закупит сотни миллионов доз вакцины, чтобы жертвовать другим странам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Администрация Байдена закупит еще сотни миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech, поскольку Соединенные Штаты стремятся увеличить усилия по распространению вакцины среди населения планеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Ожидается, что администрация закупит 500 000 000 доз вакцин, чтобы пожертвовать другим странам, которые в этом нуждаются.
Объявления о покупке запланировано на начало следующей недели и приурочено к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН.
Джефф Зиенц, координатор дел по коронавирусу Белого дома, отказался комментировать сделку, но сказал, что доступ к вакцине “станет большой темой для разговора” на собрании ООН на следующей неделе.
Покупка станет второй большой попыткой Соединенных Штатов по распространению вакцины во всем мире. В июне Соединенные Штаты закупили 500 000 000 доз вакцин, которые распространять Covax, инициатива Всемирной организации здравоохранения по распределению доз во всем мире, и чиновники заявили, что вакцина будет ориентирована на страны с низким и средним уровнем дохода.
Напомним
Джо Байден может объявить о подписании соглашения во время саммита Генассамблеи 22 сентября. Он якобы хочет призвать мировых лидеров принять на себя новые обязательства по борьбе с пандемией, включая полную вакцинацию 70% мирового населения до сентября следующего года.