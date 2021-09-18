Байден скликає віртуальний саміт з метою посилення вакцинації у світі

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Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати будуть просити учасників взяти на себе “більш високий рівень амбіцій” щодо забезпечення вакцин більш справедливими та одержанням зброї, серед інших кроків, рекомендованих для подолання пандемії.

У понеділок Байден їде до Нью-Йорка для своєї першої поїздки на посаду президента для участі у Генасамблеї ООН, а у вівторок виступить перед зібраними світовими лідерами. Він скликає саміт з вірусу з Білого дому.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Байден оголосить заклик до дії. Саміт не є конференцією з обіцянками, “хоча ми сподіваємось і очікуємо, що деякі партнери приїдуть готові оголосити про нові зусилля”.

Байден хоче глобальних лідерів з приватного сектору, неурядових організацій, меценатів та лідерів громадянського суспільства, щоб допомогти припинити пандемію та запобігти наступній, сказав чиновник.

Очікуються додаткові переговори з цього приводу серед світових лідерів, у тому числі на саміті G20, який відбудеться в Римі наприкінці жовтня.

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