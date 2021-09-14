Байден виступить на Генасамблеї ООН

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“Президент поїде у вівторок, 21 вересня, в Нью-Йорк, щоб виступити на Генеральній Асамблеї ООН”, — зазначив Білий дім. Додаткові деталі щодо цього він обіцяв поширити пізніше.

Деталі

Як інформувала минулого тижня газета Politico, уряд США має намір запропонувати провести в вересні міжнародний саміт по боротьбі з пандемією і з питань глобальної вакцинації. Цю зустріч Вашингтон хоче провести в рамках 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в передостанній тиждень вересня. США розраховують обговорити з іншими країнами поліпшення координації боротьби з коронавірусом у світі за цілою низкою напрямів. Як зазначила Politico, Вашингтон планує порушити на цій нараді питання розширення поставок вакцин від COVID-19 країнам, що розвиваються, шляхи вдосконалення виробництва цих препаратів, можливості налагодження міжнародного співробітництва в галузі досліджень і розробок, пов’язаних із захворюванням. За даними газети Washington Post, цей саміт запланований на 22 вересня.

Байден зазначив 9 вересня, що має намір незабаром викласти нові заходи з надання допомоги іншим державам в боротьбі з пандемією.

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