Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях ООН - Росія відмовляється

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"Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то російська сторона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що Мінські домовленості заперечуються", - заявив Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що Німеччина і Франція запропонували провести на полях ГА ООН в Нью-Йорку зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки.

"Ми намагаємося з'ясувати, як вони ставляться до того, що творить президент України і його команда, перекреслюючи можливість виконати Мінські домовленості. Вони кажуть - треба зібратися і там подивитися. А це розмова несерйозна і непрофесійна", - додав Лавров.

Доповнення

Раніше російські ЗМІ повідомили, що відеоконференція політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” відбулася 8 вересня, зустріч начебто ініціювала Німеччина.

За даними ЗМІ, на прохання німецької сторони основним питанням для обговорення стала можливість організації цього року нового саміту глав держав "нормандської четвірки".