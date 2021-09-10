Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях ООН - Росія відмовляється
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Німеччина і Франція запропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Росія називає такі переговори "несерйозними". Про це під час форуму "Вся Росія-2021" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН.
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"Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то російська сторона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що Мінські домовленості заперечуються", - заявив Лавров.
Глава МЗС РФ зазначив, що Німеччина і Франція запропонували провести на полях ГА ООН в Нью-Йорку зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки.
"Ми намагаємося з'ясувати, як вони ставляться до того, що творить президент України і його команда, перекреслюючи можливість виконати Мінські домовленості. Вони кажуть - треба зібратися і там подивитися. А це розмова несерйозна і непрофесійна", - додав Лавров.
Доповнення
Раніше російські ЗМІ повідомили, що відеоконференція політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” відбулася 8 вересня, зустріч начебто ініціювала Німеччина.
За даними ЗМІ, на прохання німецької сторони основним питанням для обговорення стала можливість організації цього року нового саміту глав держав "нормандської четвірки".