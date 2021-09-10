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Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях ООН - Россия отказывается

Киев  •  УНН

 • 15970 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Россия называет такие переговоры "несерьезными". Об этом во время форума "Вся Россия-2021" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН.

Цитата

"Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то российская сторона просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что Минские договоренности отрицаются", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Германия и Франция предложили провести на полях ГА ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел нормандской четверки.

"Мы пытаемся выяснить, как они относятся к тому, что творит президент Украины и его команда, перечеркивая возможность выполнить Минские договоренности. Они говорят - надо собраться и там посмотреть. А это разговор несерьезный и непрофессиональная", - добавил Лавров.

Дополнение

Ранее российские СМИ сообщили, что видеоконференция политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась 8 сентября, встречу вроде бы инициировала Германия.

По данным СМИ, по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств "нормандской четверки".

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