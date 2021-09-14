Байден выступит на Генассамблее ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент США Джо Байден выступит на следующей неделе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в понедельник пресс-центр Белого дома, передает УНН.
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“Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН”, — отметил Белый дом. Дополнительные детали по этому он обещал распространить позже.
Детали
Как информировала на прошлой неделе газета Politico, правительство США намерено предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации. Эту встречу Вашингтон хочет провести в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшения координации борьбы с коронавируса в мире по целому ряду направлений. Как отметила Politico, Вашингтон планирует поднять на этом совещании вопрос расширения поставок вакцин от COVID-19 развивающимся странам, пути совершенствования производства этих препаратов, возможности налаживания международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием. По данным газеты Washington Post, этот саммит запланирован на 22 сентября.
Байден отметил 9 сентября, что намерен вскоре выложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.
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