Міжнародний саміт з питань пандемії запланований на 22 вересня - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міжнародний саміт з боротьби з пандемією і з питань глобальної вакцинації запланований на 22 вересня. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post з посиланням на запрошення Білого дому, передає УНН.
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“Під час саміту президент (США Джо) Байден звернеться до глав урядів, глав держав і міжнародних організацій, до лідерів благодійних, неурядових та бізнес-організацій із закликом скоординувати зусилля, щоб покласти край пандемії COVID-19, — йдеться в запрошенні. — Учасники оголосять конкретні дії та поставлять перед собою амбітні цілі, необхідні для досягнення цього завдання, а також для підготовки світу до майбутніх загроз безпеки охорони здоров’я”.
Деталі
За даними The Washington Post, зобов’язання, які Байден попросить учасників взяти на себе, дозволять збільшити обсяги глобальних поставок вакцин, розширити доступ до тестів, ліків, медичного кисню та засобів індивідуального захисту, а також забезпечити стабільне фінансування для забезпечення готовності дати відсіч пандемії. Як очікується, віртуальний саміт покладе початок зустрічам, які будуть проводитися протягом наступних шести місяців.
Нагадаємо
Газета Politico повідомила 9 вересня, що уряд США має намір запропонувати провести в вересні міжнародний саміт по боротьбі з пандемією і з питань глобальної вакцинації.
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Очікується, що саміт пройде в рамках 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.