Международный саммит по вопросам пандемии запланирован на 22 сентября - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на приглашение Белого дома, передает УНН.
Цитата
“Во время саммита президент (США Джо) Байден обратится к главам правительств, глав государств и международных организаций, к лидерам благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19, — говорится в приглашении. — Участники объявят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угроз безопасности здравоохранения”.
Детали
По данным The Washington Post, обязательства, которые Байден попросит участников взять на себя, позволят увеличить объемы мировых поставок вакцин, расширить доступ к тестам, лекарств, медицинского кислорода и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить стабильное финансирование для обеспечения готовности дать отпор пандемии. Как ожидается, виртуальный саммит положит начало встречам, которые будут проводиться в течение следующих шести месяцев.
Напомним
Газета Politico сообщила 9 сентября, что правительство США намерено предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и США опубликовали заявление о стратегическом партнерстве: основные пункты
Ожидается, что саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.