Байден созывает виртуальный саммит с целью усиления вакцинации в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент США Джо Байден созывает в среду виртуальный саммит по вопросам COVID -19 на полях Генеральной Ассамблеи ООН с целью усиления вакцинации во всем мире с целью прекращения пандемии до конца 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.
Детали
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты будут просить участников взять на себя “более высокий уровень амбиций” по обеспечению вакцин более справедливыми и получением оружия, среди других шагов, рекомендованных для преодоления пандемии.
В понедельник Байден едет в Нью-Йорк для своей первой поездки на пост президента для участия в Генассамблее ООН, а во вторник выступит перед собравшимися мировыми лидерами. Он созывает саммит по вируса из Белого дома.
Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Байден объявит призыв к действию. Саммит не является конференцией с обещаниями, “хотя мы надеемся и ожидаем, что некоторые партнеры приедут готовы объявить о новых усилиях”.
Байден хочет глобальных лидеров из частного сектора, неправительственных организаций, меценатов и лидеров гражданского общества, чтобы помочь прекратить пандемии и предотвратить следующей, сказал чиновник.
Ожидаются дополнительные переговоры по этому поводу среди мировых лидеров, в том числе на саммите G20, который состоится в Риме в конце октября.
Напомним
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