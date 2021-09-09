Байден зобов'яже усіх федеральних працівників вакцинуватися проти COVID-19

Деталі

Зобов'язання, торкнеться приблизно 2,1 мільйона робочих.

Байден планує розробити "надійний план по зупинці поширення "Дельта" варіанту і посилення вакцинації від COVID-19", заявили в Білому домі.

Очікується, що це буде поворотний момент для Сполучених Штатів, де надії на те, що вакцинація знизить навантаження на лікарні і дасть більше соціальних свобод, були підірвані поширенням дуже заразного варіанту COVID-19 "Дельта". Байден також планує скликати глобальний саміт, який відбудеться під час Генеральної Асамблеї ООН в кінці цього місяця, щоб відреагувати на кризу з коронавірусом і збільшити поставки вакцин в країни, що розвиваються.

Додамо

Тиск на Байдена посилюється в міру погіршення перспектив громадської охорони здоров'я. Середнє число смертей від коронавірусу в США за сім днів склало 1 524 станом на середу в порівнянні з 509 місяць тому, на тлі слабкого поширення вакцинації в багатьох штатах і розбіжностей з приводу вимог до масок і вакцин.