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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113867 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126713 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110740 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109425 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138125 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121724 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Байден обяжет всех федеральных работников вакцинироваться против COVID-19

Байден обяжет всех федеральных работников вакцинироваться против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16611 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Ожидается, что в четверг президент Байден подпишет указ, требующий, чтобы все федеральные служащие были вакцинированы, без всякой возможности регулярного тестирования на коронавирус в качестве альтернативы. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Обязательства, коснутся примерно 2,1 миллиона рабочих.

Байден планирует разработать "надежный план по остановке распространения "Дельта" варианта и усиления вакцинации от COVID-19", заявили в Белом доме.

Ожидается, что это будет поворотный момент для Соединенных Штатов, где надежды на то, что вакцинация снизит нагрузку на больницы и даст больше социальных свобод, были подорваны распространением очень заразного варианта COVID-19 "Дельта". Байден также планирует созвать глобальный саммит, который состоится во время Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца, чтобы отреагировать на кризис с коронавирусом и увеличить поставки вакцин в развивающиеся страны.

Добавим

Давление на Байдена усиливается по мере ухудшения перспектив гражданского здравоохранения. Среднее число смертей от коронавируса в США за семь дней составило 1 524 по состоянию на среду по сравнению с 509 месяц назад, на фоне слабого распространения вакцинации во многих штатах и разногласий по поводу требований к маскам и вакцинам.

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