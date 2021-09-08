Байден готує стратегію боротьби з Delta-штамом коронавірусу

Деталі

Сполучені Штати, які лідирують у світі за кількістю випадків і випадків смерті від COVID-19, намагаються зупинити хвилю інфекцій, спричинену “дельта”-варіантом. Зростання кількості випадків викликало занепокоєння, коли діти повертаються до школи, а також дратувало інвесторів і змінювало плани повернення компанії до офісу.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, які подорожували з Байденом на борту Air Force One, що він викладе стратегію, “працюючи у державному та приватному секторах, щоб допомогти продовжити контроль над пандемією”.

Байден визнав, що федеральний уряд не може широко розпоряджатися тим, що американці вакцинуються.

Нагадаємо

75% дорослих американців щепилися хоча б однією дозою вакцини від COVID −19. Понад 1,4 мільйона людей отримали додаткову дозу вакцини Pfizer або Moderna з 13 серпня, коли США дозволили третю дозу вакцин для людей з ослабленою імунною системою, які, ймовірно, матимуть слабший захист від дводозових схем.