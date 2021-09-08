Байден готовит стратегию борьбы с Delta-штаммом коронавируса

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113841 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126682 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110718 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109404 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138106 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121719 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161463 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143256 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179633 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172988 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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Байден готовит стратегию борьбы с Delta-штаммом коронавируса

Байден готовит стратегию борьбы с Delta-штаммом коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16020 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Джо Байден в четверг, 9 сентября, представит шестиступенчатую стратегию, направленную на борьбу с распространением штамма “Дельта”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты, которые лидируют в мире по количеству случаев и случаев смерти от COVID-19, пытаются остановить волну инфекций, вызванной "дельта" -варианте. Рост количества случаев вызвало беспокойство, когда дети возвращаются в школу, а также раздражало инвесторов и меняло планы возвращения компании в офис.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, путешествовали с Байденом на борту Air Force One, что он изложит стратегию, "работая в государственном и частном секторах, чтобы помочь продолжить контроль над пандемией".

Байден признал, что федеральное правительство не может широко распоряжаться тем, что американцы вакцинируются.

Напомним

75% взрослых американцев привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID 19. Более 1,4 миллиона человек получили дополнительную дозу вакцины Pfizer или Moderna с 13 августа, когда США позволили третью дозу вакцин для людей с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, будут слабее защита от дводозових схем.

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