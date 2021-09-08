75% дорослих американців щепилися хоча б однією дозою вакцини від COVID -19

Деталі

193 798 688 дорослих зробили щонайменше один щеплення, тоді як 165 947 460 людей, або 64,3% дорослого населення, повністю вакциновані.

Станом на ранок вівторка Сполучені Штати ввели в країні 375 995 378 доз вакцин проти COVID-19. У список CDC входять дводозові вакцини від Moderna та Pfizer/BioNTech , а також одноразової вакцини Johnson & Johnson.

Нагадаємо

Понад 1,4 мільйона людей отримали додаткову дозу вакцини Pfizer або Moderna з 13 серпня, коли США дозволили третю дозу вакцин для людей з ослабленою імунною системою, які, ймовірно, матимуть слабший захист від дводозових схем.