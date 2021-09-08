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75% взрослых американцев привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID -19

75% взрослых американцев привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID -19

Киев  •  УНН

 • 16597 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. 75% взрослых в Соединенных Штатах получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, сообщили в Центре США по контролю и профилактике заболеваний. Об этом пишет УНН.

Детали

19 3798 688 взрослых сделали по меньшей мере одну прививку, тогда как 165 947 460 человек или 64,3% взрослого населения, полностью вакцинированы.

По состоянию на утро вторника Соединенные Штаты ввели в стране 375 995 378 доз вакцин против COVID-19. В список CDC входят дводозови вакцины от Moderna и Pfizer / BioNTech, а также одноразовой вакцины Johnson & Johnson.

Напомним

Более 1,4 миллиона человек получили дополнительную дозу вакцины Pfizer или Moderna с 13 августа, когда США позволили третью дозу вакцин для людей с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, будут слабее защита от дводозових схем.

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