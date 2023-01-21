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США вразили високі ціни на яйця: проведуть перевірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Федеральна торгова комісія (FTC) США планує перевірити високі ціни на яйця на ознаки підвищення цін з боку провідних виробників продукту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

США вразили високі ціни на яйця: проведуть перевірку

Деталі

Згідно з даними Бюро статистики праці, у США у грудні 2022 року ціни на яйця зросли на 138% порівняно з минулим роком до 4,25 долара за дюжину. Міністерство сільського господарства США (USDA) назвало причиною високих цін рекордний спалах пташиного грипу. Але національний антимонопольний регулятор також повинен перевірити рекордно високі прибутки провідної компанії з виробництва яєць, заявила компанія Farm Action.

Компанія Cal-Maine Foods, яка контролює 20% роздрібного ринку яєць, повідомила про зростання квартальних продажів на 110%, а валовий прибуток — більш ніж на 600% порівняно з тим самим кварталом попереднього фінансового року, згідно з документацією наприкінці грудня. У документі вказано, що причиною її рекордних продажів є пташиний грип, однак у компанії не було позитивних тестів на хворобу курей на жодній із ферм.

Згідно з останніми даними USDA, виробництво яєць у США у жовтні 2022 року знизилося приблизно на 5% порівняно з 2021-им, а запаси яєць скоротилися на 29% у грудні порівняно з початком року. Міністерство також повідомило, що з початку 2022 року майже 58 мільйонів курей та індиків було вбито через пташиний грип або для контролю за поширенням вірусу. Через попередній найбільший спалах у 2015 році було вбито 50,5 мільйонів птахів.

Нагадаємо

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) у січні 2023 року повідомила, що світові ціни на продовольство в грудні знизилися, дев'ятий місяць поспіль.

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