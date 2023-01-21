США поразили высокие цены на яйца: проведут проверку

Детали

Согласно данным Бюро статистики труда, в США в декабре 2022 года цены на яйца выросли на 138% по сравнению с прошлым годом до 4,25 доллара за дюжину. Министерство сельского хозяйства США (USDA) назвало причиной высоких цен рекордную вспышку птичьего гриппа. Но национальный антимонопольный регулятор также должен проверить рекордно высокие прибыли ведущей компании по производству яиц, заявила компания Farm Action.

Компания Cal-Maine Foods, которая контролирует 20% розничного рынка яиц, сообщила о росте квартальных продаж на 110%, а валовая прибыль — более чем на 600% по сравнению с тем же кварталом предыдущего финансового года, согласно документации в конце декабря. В документе указано, что причиной ее рекордных продаж является птичий грипп, однако у компании не было положительных тестов на болезнь кур ни на одной из ферм.

Согласно последним данным USDA, производство яиц в США в октябре 2022 года снизилось примерно на 5% по сравнению с 2021-м, а запасы яиц сократились на 29% в декабре по сравнению с началом года. Министерство также сообщило, что с начала 2022 года почти 58 миллионов кур и индюков было убито из-за птичьего гриппа или для контроля за распространением вируса. Из-за предыдущей крупнейшей вспышки в 2015 году было убито 50,5 миллионов птиц.

Напомним

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в январе 2023 года сообщила, что мировые цены на продовольствие в декабре снизились, девятый месяц подряд.