США: військовий альянс з Японією переглядатися не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Один з найближчих радників новообраного президента США Дональда Трампа, екс-глава розвідувального управління Пентагону Майкл Флінн запевнив Токіо, що новий господар Білого дому не змінить політики тісної співпраці з Японією у військовій сфері. Він дав це зрозуміти під час закритої зустрічі з генеральним секретарем японського кабінету міністрів Есихидэ Сугой, передає УНН з посиланням на The Japan Times.
В ході тоді ж зустрічі з генеральним секретарем правлячої Ліберально-демократичної партії Японії, колишнім міністром оборони Сігеру Ісібой, як повідомляється, екс-глава американської військової розвідки порадив своїм партнерам в Токіо спокійніше ставитися до риторики, до якої Д.Трамп вдавався під час виборчої кампанії.
Зазначимо, що переможець виборів у США, зокрема, неодноразово погрожував переглянути оборонний альянс з Японією, якщо вона різко не збільшить витрати на утримання американських військ на своїй території. Деякі слова Д.Трампа були витлумачені як натяк на можливий висновок баз США з Японії та згоду на її ядерне озброєння.
Як повідомляв УНН, сенатор від штату Техас республіканець Тед Круз, колишній основний суперник Дональда Трампа на етапі первинних виборів, розглядається в якості одного з можливих претендентів на посаду члена кабінету міністрів в новій адміністрації.