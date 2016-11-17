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15 марта, 19:03 • 110682 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153752 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129689 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122797 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108377 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103311 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100006 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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США: военный альянс с Японией пересматриваться не будет

США: военный альянс с Японией пересматриваться не будет

Киев • УНН

 • 7653 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Один из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа, экс-глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн заверил Токио, что новый хозяин Белого дома не изменит политику тесного сотрудничества с Японией в военной сфере. Он дал это понять во время закрытой встречи с генеральным секретарем японского кабинета министров Есихидэ Сугой, передает УНН со ссылкой на The Japan Times.

В ходе же встречи с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Японии, бывшим министром обороны Сигэру Исибой, как сообщается, экс-глава американской военной разведки посоветовал своим партнерам в Токио спокойнее относиться к риторике, к которой Д.Трамп прибегал во время избирательной кампании .

Отметим, что победитель выборов в США, в частности, неоднократно угрожал пересмотреть оборонный альянс с Японией, если она резко не увеличит расходы на содержание американских войск на своей территории. Некоторые слова Д.Трамп были истолкованы как намек на возможный вывод баз США из Японии и согласие на ядерное вооружение.

Как сообщал УНН, сенатор от штата Техас республиканец Тед Круз, бывший основной соперник Дональда Трампа на этапе первичных выборов, рассматривается в качестве одного из возможных претендентов на должность члена кабинета министров в новой администрации .

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