США: военный альянс с Японией пересматриваться не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Один из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа, экс-глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн заверил Токио, что новый хозяин Белого дома не изменит политику тесного сотрудничества с Японией в военной сфере. Он дал это понять во время закрытой встречи с генеральным секретарем японского кабинета министров Есихидэ Сугой, передает УНН со ссылкой на The Japan Times.
В ходе же встречи с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Японии, бывшим министром обороны Сигэру Исибой, как сообщается, экс-глава американской военной разведки посоветовал своим партнерам в Токио спокойнее относиться к риторике, к которой Д.Трамп прибегал во время избирательной кампании .
Отметим, что победитель выборов в США, в частности, неоднократно угрожал пересмотреть оборонный альянс с Японией, если она резко не увеличит расходы на содержание американских войск на своей территории. Некоторые слова Д.Трамп были истолкованы как намек на возможный вывод баз США из Японии и согласие на ядерное вооружение.
Как сообщал УНН, сенатор от штата Техас республиканец Тед Круз, бывший основной соперник Дональда Трампа на этапе первичных выборов, рассматривается в качестве одного из возможных претендентов на должность члена кабинета министров в новой администрации .