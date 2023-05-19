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США в ООН: постачання зброї Україні запобігає поглибленню війни з рф, а не загострює її

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Військова допомога, яку Україна отримує від міжнародної коаліції, забезпечує її можливістю протистояти вторгненню російських сил та запобігти жорстоким атакам рф. Про це заявив у четвер під час засідання Радбезу ООН заступник постійного представника США посол Роберт Вуд, пише УНН.

Цитата 

«Забезпечення зброєю територіальної оборони України не продовжує і не загострює цей конфлікт. Швидше, ця зброя допомагає відбити вторгнення рф до сусідньої країни та запобігти її подальшому вторгненню на суверенну територію України», - наголосив дипломат.

Деталі 

Він зауважив, що постачання зброї в Україну допомагає запобігти подальшим жорстоким діям росії у відношенні до цивільних громадян. Також підтримка України сприяє, щоб витрати на енергоносії та продовольство в Європі та в усьому світі були меншими.

«Постачання зброї Сполученими Штатами й іншими друзями України не є причиною продовження непотрібної війни рф. Якби росія мала справжнє бажання деескалації, вона просто вивела б свої війська та припинила б вторгнення»,- сказав Вуд.

Проте росія, як зазначає представник США, «лицемірно вносить такі теми на розгляд Ради Безпеки ООН» та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, спричиненими її агресією.

Роберт Вуд нагадав про постачання іранських безпілотників у росію, що грубо порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН

«росія використовувала ці безпілотники, щоб атакувати критично важливу інфраструктуру України та вбивати українських мирних жителів»,- наголосив посол США. 

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