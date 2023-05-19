США в ООН: поставки оружия Украине предотвращают углубление войны с рф, а не обостряют ее

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«Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продлевает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить ее дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины», - подчеркнул дипломат.

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Он отметил, что поставки оружия в Украину помогает предотвратить дальнейшие жестокие действия россии в отношении гражданских лиц. Также поддержка Украины способствует, чтобы расходы на энергоносители и продовольствие в Европе и во всем мире были меньше.

«Поставки оружия Соединенными Штатами и другими друзьями Украины не являются причиной продолжения ненужной войны рф. Если бы россия имела настоящее желание деэскалации, она просто вывела бы свои войска и прекратила бы вторжение», - сказал Вуд.

Однако россия, как отмечает представитель США, «лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН» и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией.

Роберт Вуд напомнил о поставках иранских беспилотников в россию, что грубо нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН

«россия использовала эти беспилотники, чтобы атаковать критически важную инфраструктуру Украины и убивать украинских мирных жителей», - подчеркнул посол США.

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