США в ООН: поставки оружия Украине предотвращают углубление войны с рф, а не обостряют ее

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Военная помощь, которую Украина получает от международной коалиции, обеспечивает ее возможностью противостоять вторжению российских сил и предотвратить жестокие атаки рф. Об этом заявил в четверг во время заседания Совбеза ООН заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд, пишет УНН.

Цитата 

«Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продлевает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить ее дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины», - подчеркнул дипломат.

Детали 

Он отметил, что поставки оружия в Украину помогает предотвратить дальнейшие жестокие действия россии в отношении гражданских лиц. Также поддержка Украины способствует, чтобы расходы на энергоносители и продовольствие в Европе и во всем мире были меньше.

«Поставки оружия Соединенными Штатами и другими друзьями Украины не являются причиной продолжения ненужной войны рф. Если бы россия имела настоящее желание деэскалации, она просто вывела бы свои войска и прекратила бы вторжение», - сказал Вуд.

Однако россия, как отмечает представитель США, «лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН» и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией.

Роберт Вуд напомнил о поставках иранских беспилотников в россию, что грубо нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН

«россия использовала эти беспилотники, чтобы атаковать критически важную инфраструктуру Украины и убивать украинских мирных жителей», - подчеркнул посол США. 

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