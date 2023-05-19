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Кислиця в ООН: У путіна є два варіанти: здатись або повторити долю Гітлера

Кислиця в ООН: У путіна є два варіанти: здатись або повторити долю Гітлера

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Для президента росії володимира путіна є два варіанти з нинішньої ситуації: здатися або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке скликала москва з метою “засудження” постачання зброї Україні, пише УНН.

Цитата

«У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року», - зазначив Кислиця, не називавши прізвищ.

Деталі

Постійний представник України при ООН наголосив, що Україна буде боротися, «доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а росія не зазнає воєнної поразки в Україні».

«Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності», - додав Кислиця, зазначивши, що вже існує формула всеосяжного, справедливого й тривалого миру, головним її елементом є дотримання Статуту ООН, у тому числі й  щодо територіальної цілісності держав.

«Якщо росія зацікавлена у виживанні, вона має вхопитися за цю резолюцію як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру, який вона окреслює», - зауважив Кислиця.

Додатково

Під час промови Кислиця підкреслив, що сотні тисяч нелегальних російських мігрантів мають залити Крим.

Наприкінці ж чиновник звернувся до представників росії російською мовою.

«Змушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра закордонних справ такого собі рябкова. Настав час виконати настанови вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам уже час виконати самим: «збирати манатки й вирушати» на рубежі 1991 року».

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