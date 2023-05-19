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Кислица в ООН: У путина есть два варианта: сдаться или повторить судьбу Гитлера

Киев • УНН

 • 4265635 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Для президента России Владимира Путина есть два варианта из нынешней ситуации: сдаться или повторить судьбу Адольфа Гитлера, который покончил с собой в конце Второй мировой войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое созвала москва с целью «осуждения» поставок оружия Украине, пишет УНН.

Цитата

«У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить то, что произошло в другом бункере 30 апреля 1945 года», - отметил Кислица, не называя фамилий.

Детали

Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что Украина будет бороться, «пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а россия не потерпит военное поражение в Украине».

«Мы и дальше будем укреплять международную солидарность, пока все российские военные преступники не будут привлечены к ответственности», - добавил Кислица, отметив, что уже существует формула всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, главным ее элементом является соблюдение Устава ООН, в том числе и  относительно территориальной целостности государств.

«Если Россия заинтересована в выживании, она должна ухватиться за эту резолюцию как за спасательный круг, и следовать по пути к миру, который она очерчивает», - отметил Кислица.

Дополнительно

Во время речи Кислица подчеркнул, что сотни тысяч нелегальных российских мигрантов должны залить Крым.

В конце же чиновник обратился к представителям россии на русском языке.

«Вынужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их заместителя министра иностранных дел некоего рябкова. Пришло время выполнить наставления вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора выполнить самим: «собирать манатки и отправляться» на рубеже 1991 года».

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