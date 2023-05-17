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В ООН оцінили вартість відновлення України у понад 400 млрд доларів

В ООН оцінили вартість відновлення України у понад 400 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок російської агресії, становитиме щонайменше 411 мільярдів доларів. Про це йдеться у доповіді ООН під назвою “Світовий економічний стан і перспективи на середину 2023 року”, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що попри фінансову допомогу з боку партнерів, включно з кредитом Міжнародного валютного фонду і підтримкою бюджету від Євросоюзу і США, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

У 2022 році економіка України, як вказано, втратила переважну частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

У доповіді наголошується, що довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни, а також здатності країни профінансувати відновлення, "оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів".

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після очікуваного на саміті Ради Європи створення реєстру збитків від війни росії проти України потрібно буде створити Компенсаційну комісію та Компенсаційний фонд. Це має дозволити запустити процес відшкодування збитків усім постраждалим від агресії рф.

Українські Національні Новини

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