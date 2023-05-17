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В ООН оценили стоимость восстановления Украины в более чем 400 млрд долларов

В ООН оценили стоимость восстановления Украины в более чем 400 млрд долларов

Киев • УНН

 • 941491 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Стоимость восстановления украинской инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате российской агрессии, составит не менее 411 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе ООН под названием “Мировое экономическое положение и перспективы на середину 2023 года”, передает УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на финансовую помощь со стороны партнеров, включая кредит Международного валютного фонда и поддержку бюджета от Евросоюза и США, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации.

В 2022 году экономика Украины, как указано, потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.

В докладе отмечается, что долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны, а также способности страны профинансировать восстановление, "оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов".

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после ожидаемого на саммите Совета Европы создания реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф.

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