В ООН оценили стоимость восстановления Украины в более чем 400 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Стоимость восстановления украинской инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате российской агрессии, составит не менее 411 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе ООН под названием “Мировое экономическое положение и перспективы на середину 2023 года”, передает УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на финансовую помощь со стороны партнеров, включая кредит Международного валютного фонда и поддержку бюджета от Евросоюза и США, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации.
В 2022 году экономика Украины, как указано, потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.
В докладе отмечается, что долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны, а также способности страны профинансировать восстановление, "оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов".
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после ожидаемого на саммите Совета Европы создания реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф.