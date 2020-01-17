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США в ОБСЄ: вибори в ОРДЛО можливі лише після виведення російських сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вибори на території тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей мають проходити під українським контролем, у безпечних умовах та після відновлення Україною контролю над кордоном і виведення з її території російських сил. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ напередодні у Відні, передає УНН.

США в ОБСЄ: вибори в ОРДЛО можливі лише після виведення російських сил

"Сполучені Штати закликають до відновлення українського контролю над своїм міжнародним кордоном з Росією. Вільні та чесні вибори повинні відбуватися під українським контролем і в безпечних умовах, коли очолювані Росією сили і незаконні збройні формування будуть виведені з території України", - заявив Гілмор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Президента назвали можливу дату проведення виборів в ОРДЛО

Однак, з його слів, "спостерігачі ОБСЄ документують необмежений потік залізничних вагонів, вантажівок і військової техніки, які щодня проходять з Росії на контрольовану Росією територію на сході України".

"Цей неконтрольований потік сил і техніки є прямим викликом зусиллям з підготовки до вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі", - зазначив американський посол.

Додамо, 16 січня Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Президент хоче восени 2020 року провести місцеві вибори на Донбасі. Також Президент Зеленський заявляв, що вибори на Донбасі мають відбутись після відновлення контролю України над кордоном.

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