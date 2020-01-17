США в ОБСЕ: выборы в ОРДЛО возможны только после вывода российских сил

"Соединенные Штаты призывают к восстановлению украинского контроля над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда возглавляемые Россией силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - заявил Гилмор.

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Однако, по его словам, "наблюдатели ОБСЕ документируют неограниченный поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, которые ежедневно проходят из России на контролируемую Россией территорию на востоке Украины".

"Этот неконтролируемый поток сил и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и честным местным выборам на Донбассе", - отметил американский посол.

Добавим, 16 января Украины в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе.

Как сообщал УНН, Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Также Президент Зеленский заявлял, что выборы на Донбассе должны состояться после восстановления контроля Украины над границей.