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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124876 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184037 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148371 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139652 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117757 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108254 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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США та кілька європейських партнерів не підтримують членство України в НАТО - Зеленський

США та кілька європейських партнерів не підтримують членство України в НАТО - Зеленський

Київ • УНН

 • 33848 перегляди

США та деякі європейські партнери не підтримують вступ України в НАТО. Зеленський пропонує альтернативні гарантії безпеки, включаючи можливість розміщення військового контингенту партнерів.

Америка та кілька європейських партнерів не підтримують членство України в НАТО. Тому залишаються інші варіанти гарантій безпеки, зокрема військових контингент.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з лідером Туреччини Ердоганом, передає УНН.

Україна повинна знати від кого дійсно чекати гарантій безпеки, хто спроможний їх дати й хто дійсно їх надасть. Це не тільки про добру волю, це про силу країни. Гарантії безпеки потрібні для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни. Й не, тому що ми боїмося російської армії й що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знову жертви. Ми цього не хочемо

- сказав Зеленський. 

Зеленський наголосив, що від США Україна не чує підтримки щодо сильних гарантій безпеки - вступу в НАТО.

Сьогодні Європа, країни НАТО, США безумовно могли б надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки. Віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони та ще кілька європейських партнерів не підтримують наче членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання росії й воно співпадає з цим результатом

Зеленський заявив, що йти на ультиматуми рф не збирається18.02.25, 15:55 • 130588 переглядiв

Президент пояснив, які гарантії ще можуть діяти.

Тоді залишають гарантії безпеки, які можуть діяти: сильна українська армія та можливо присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Євросоюз, а про всю Європу. Ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання я також підіймав сьогодні на зустрічі з президентом Ердоганом. Про результати цього формату гарантій безпеки поки що зарано говорити, але потрібно. Як сказав президент (Туреччини - ред.) - динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилася, і дипломатія пришвидшилася, подобається нам це, чи ні, це факт

- розповів Зеленський.

Окрім того, він наголосив, що Україна не визнає юридично окуповані росією українські території. 

Зеленський про військовий контингент: питання в тому, які країни готові на це 18.02.25, 16:48 • 22230 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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