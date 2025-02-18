США та кілька європейських партнерів не підтримують членство України в НАТО - Зеленський

Америка та кілька європейських партнерів не підтримують членство України в НАТО. Тому залишаються інші варіанти гарантій безпеки, зокрема військових контингент.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з лідером Туреччини Ердоганом, передає УНН.

Україна повинна знати від кого дійсно чекати гарантій безпеки, хто спроможний їх дати й хто дійсно їх надасть. Це не тільки про добру волю, це про силу країни. Гарантії безпеки потрібні для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни. Й не, тому що ми боїмося російської армії й що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знову жертви. Ми цього не хочемо

Зеленський наголосив, що від США Україна не чує підтримки щодо сильних гарантій безпеки - вступу в НАТО.

Сьогодні Європа, країни НАТО, США безумовно могли б надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки. Віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони та ще кілька європейських партнерів не підтримують наче членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання росії й воно співпадає з цим результатом

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Президент пояснив, які гарантії ще можуть діяти.

Тоді залишають гарантії безпеки, які можуть діяти: сильна українська армія та можливо присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Євросоюз, а про всю Європу. Ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання я також підіймав сьогодні на зустрічі з президентом Ердоганом. Про результати цього формату гарантій безпеки поки що зарано говорити, але потрібно. Як сказав президент (Туреччини - ред.) - динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилася, і дипломатія пришвидшилася, подобається нам це, чи ні, це факт