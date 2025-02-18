США и несколько европейских партнеров не поддерживают членство Украины в НАТО - Зеленский
Киев • УНН
США и некоторые европейские партнеры не поддерживают вступление Украины в НАТО. Зеленский предлагает альтернативные гарантии безопасности, включая возможность размещения военного контингента партнеров.
Америка и несколько европейских партнеров не поддерживают членство Украины в НАТО. Поэтому остаются другие варианты гарантий безопасности, в частности военный контингент.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с лидером Турции Эрдоганом, передает УНН.
Украина должна знать от кого действительно ждать гарантий безопасности, кто способен их дать и кто действительно их предоставит. Это не только о доброй воле, это о силе страны. Гарантии безопасности нужны для того, чтобы не было шанса повтора этой страшной войны. И не, потому что мы боимся российской армии и что она нас оккупирует, а потому, что при любой войне будут снова жертвы. Мы этого не хотим
Зеленский подчеркнул, что от США Украина не слышит поддержки относительно сильных гарантий безопасности - вступления в НАТО.
Сегодня Европа, страны НАТО, США безусловно могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии безопасности. Веру в то, что Украина станет членом НАТО. Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают членство в НАТО. Я считаю, что это большое желание России и оно совпадает с этим результатом
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Президент объяснил, какие гарантии еще могут действовать.
Тогда оставляют гарантии безопасности, которые могут действовать: сильная украинская армия и возможно присутствие войска других стран Европы, США, наших партнеров. Я говорю не только о Евросоюзе, а обо всей Европе. Мы можем обсуждать вопрос контингента. Этот вопрос я также поднимал сегодня на встрече с президентом Эрдоганом. О результатах этого формата гарантий безопасности пока рано говорить, но нужно. Как сказал президент (Турции - ред.) - динамика этой войны очень сильно ускорилась, и дипломатия ускорилась, нравится нам это или нет, это факт
Кроме того, он отметил, что Украина не признает юридически оккупированные Россией украинские территории.
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