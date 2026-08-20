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США створили прихований коридор для танкерів в Ормузькій протоці - Axios

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Щоночі коридором проходять 15-20 танкерів, транспортуючи близько 10 млн барелів нафти. Операція підтримує світові поставки.

США створили прихований коридор для танкерів в Ормузькій протоці - Axios

Американські військові створили прихований судноплавний коридор в Ормузькій протоці для транспортування мільйонів барелів нафти щодня. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох неназваних американських чиновників, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в рамках операції, яка триває вже кілька тижнів, щоночі від 15 до 20 танкерів заходили та виходили з протоки через південний канал вздовж узбережжя Оману. За словами чиновників, близько 10 мільйонів барелів нафти на день - приблизно половина довоєнного обсягу - транспортується з протоки та потрапляє на світовий енергетичний ринок.

Це помітний успіх, навіть попри те, що війна в цілому залишається в глухому куті

- йдеться у статті.

Вказується, що операція передбачає не лише допомогу завантаженим нафтою танкерам, що покидають Перську затоку. Американські сили також сприяють проходу порожніх суден у регіон, де вони завантажуються нафтою Саудівської Аравії та інших виробників, після чого повертаються через Ормуз.

"Операція під керівництвом США пом'якшує один з найболючіших аспектів війни: перебої з постачанням нафти, які призвели до різкого зростання цін на сиру нафту. Хоча обсяги нафти, що надходять з протоки, все ще нижчі за довоєнний рівень, це помітно впливає на світові постачання", - цитує ЗМІ одного зі співрозмовників.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп опублікував зображення, де Ормузька протока позначена як "Нова територія США". Він назвав цю ідею "відмінною", заявивши, що США контролюють протоку через блокаду.

Іран пригрозив наступом в Ормузькій протоці у разі провалу переговорів зі США18.08.26, 03:56 • 4906 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Оман
Сполучені Штати Америки