США создали скрытый коридор для танкеров в Ормузском проливе — Axios

Американские военные создали скрытый судоходный коридор в Ормузском проливе для транспортировки миллионов баррелей нефти ежедневно. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, информирует УНН.

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Отмечается, что в рамках операции, которая продолжается уже несколько недель, каждую ночь от 15 до 20 танкеров входили в пролив и выходили из него через южный канал вдоль побережья Омана. По словам чиновников, около 10 миллионов баррелей нефти в день — примерно половина довоенного объёма — транспортируется через пролив и попадает на мировой энергетический рынок.

Это заметный успех, даже несмотря на то, что война в целом остаётся в тупике — говорится в статье.

Указывается, что операция предусматривает не только помощь гружённым нефтью танкерам, покидающим Персидский залив. Американские силы также содействуют проходу пустых судов в регион, где они загружаются нефтью Саудовской Аравии и других производителей, после чего возвращаются через Ормуз.

"Операция под руководством США смягчает один из самых болезненных аспектов войны: перебои с поставками нефти, которые привели к резкому росту цен на сырую нефть. Хотя объёмы нефти, поступающей из пролива, всё ещё ниже довоенного уровня, это заметно влияет на мировые поставки", — цитирует СМИ одного из собеседников.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как "Новая территория США". Он назвал эту идею "отличной", заявив, что США контролируют пролив посредством блокады.

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