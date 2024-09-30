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США стурбовані можливим постачанням росією ракет хуситам - Bloomberg

США стурбовані можливим постачанням росією ракет хуситам - Bloomberg

Київ • УНН

 • 18085 перегляди

Вашингтон висловив занепокоєння щодо можливого постачання росією протикорабельних ракет єменським хуситам. Спецпосол США в Ємені попередив, що така співпраця загрожує стабільності в регіоні.

Вашингтон стурбований ймовірністю того, що росія може почати постачати єменським хуситам власні протикорабельні ракети. Про це заявив спецпосол США в Ємені Тім Лендеркінг, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Дипломат наголосив, що будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами загрожує стабільнсоті в регіоні. 

Це (переговорив рф та хиситів - ред.)  те, чим ми стурбовані. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою

- заявив Лендеркінг. 

Зазначається, що російські представники та хусити провели щонайменше дві зустрічі в Тегерані цього року, і планують подальші переговори.

Тим часом міністерство оборони рф не відповіло на запит про коментар.

Довідково

П-800 "Онікс"— надзвукова протикорабельна ракета з дальністю польоту 300 км. Доступ до зброї значно збільшить здатність хуситів загрожувати військовим кораблям США та їхніх союзників, які патрулюють територію, і водночас дозволить групі вести вогонь по наземних цілях у Саудівській Аравії, вважають експерти.

Нагадаємо

Як з'ясували журналісти Reuters, Іран виступив посередником у секретних переговорах між росією та єменськими повстанцями-хуситами про передачу протикорабельних ракет цьому угрупованню бойовиків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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