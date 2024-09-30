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США обеспокоены возможными поставками Россией ракет хуситам - Bloomberg

США обеспокоены возможными поставками Россией ракет хуситам - Bloomberg

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 16:54  •  2470 просмотра

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Вашингтон выразил обеспокоенность относительно возможных поставок Россией противокорабельных ракет йеменским хуситам. Спецпосол США в Йемене предупредил, что такое сотрудничество угрожает стабильности в регионе.

Вашингтон обеспокоен вероятностью того, что Россия может начать поставлять йеменским хуситам собственные противокорабельные ракеты. Об этом заявил спецпосол США в Йемене Тим Лендеркинг, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дипломат отметил, что любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и россиянами угрожает стабильности в регионе. 

Это (переговоры РФ и хуситов - ред.)  то, чем мы обеспокоены. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и русскими было бы очень дестабилизирующим

- заявил Лендеркинг. 

Отмечается, что российские представители и хуситы провели по меньшей мере две встречи в Тегеране в этом году, и планируют дальнейшие переговоры.

Между тем министерство обороны рф не ответило на запрос о комментарии.

Справочно

П-800 «Оникс» - сверхзвуковая противокорабельная ракета с дальностью полета 300 км. Доступ к оружию значительно увеличит способность хуситов угрожать военным кораблям США и их союзников, которые патрулируют территорию, и одновременно позволит группе вести огонь по наземным целям в Саудовской Аравии, считают эксперты.

Напомним

Как выяснили журналисты Reuters, Иран выступил посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими повстанцами-хуситами о передаче противокорабельных ракет этой группировке боевиков.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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