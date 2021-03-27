США стурбовані можливою участю КНР у підготовці доповіді ВООЗ про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Адміністрація США очікує публікацію доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про новий коронавірус, але стурбовані у зв'язку з тим, що влада Китаю нібито брала участь в його підготовці. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю в ефірі телеканалу CNN, передає УНН.
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“Скоро буде готова доповідь ВООЗ. У нас є занепокоєння щодо методології ... підготовки доповіді, в тому числі через ту обставину, що влада в Пекіні, судячи з усього, допомогла його скласти”, — сказав керівник зовнішньополітичного відомства США. “Але давайте подивимось, що буде в цій доповіді”, — додав він.
Деталі
Блінкен не відповів однозначно на запитання журналіста про те, чи слід Вашингтону, на його думку, прийняти будь-які заходи щодо Китаю у зв’язку з тим, що Пекін нібито не розкрив своєчасно даних коронавірус. “Нам потрібно, щоб була відповідальність за те, що було в минулому, але думаю, головна метою повинна бути в тому, щоб була більш ефективна система в майбутньому”, — сказав він.
“Думаю, наша задача — зробити все можливе, щоб запобігти новій пандемії ... або хоча б значно ефективніше пом’якшити шкоду, якщо таке станеться в майбутньому”, — також зазначив держсекретар. “Одна з важливих складових цього — наявність системи, в тому числі в рамках ВООЗ, яка передбачає прозорість, обмін інформацією, наявність доступу для міжнародних експертів на самому початку подібного розвитку подій”, — додав Блінкен. За його словами, “у Китаю, як і у будь-якої іншої країни, є реальні зобов’язання, які потрібно виконувати”.
Що передувало
У п’ятницю в ВООЗ заявили, що доповідь міжнародної групи експертів, які відвідали в січні — лютому Китай для з’ясування походження нового коронавірусу, буде готовий через кілька днів.