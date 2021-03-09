ЗМІ повідомили, що ВООЗ планує відкласти публікацію результатів поїздки у Китай: Пекін відреагував

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Окремі вчені роблять спроби дискредитувати підсумки спільної роботи місії експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та китайських фахівців в Ухані по встановленню джерела походження коронавірусу. Так офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь у вівторок на брифінгу прокоментував публікацію американської газети The Wall Street Journal про намір ВООЗ відмовитися від публікації попередньої доповіді за підсумками роботи місії організації в КНР, пише УНН.

Деталі

“Перш за все хочу поправити вас — Китай і ВООЗ провели спільне дослідження. Це було дослідження, а не розслідування. Згаданий вами лист експертів має на меті обмовити Китай і ВООЗ”, — сказав дипломат, відповідаючи на питання журналістів.

Як нагадав представник МЗС Китаю, список експертів місії ВООЗ і програма їхнього візиту були сформовані цією міжнародною організацією самостійно. За словами дипломата, уряд КНР надав всю необхідну допомогу в організації візиту фахівців ВООЗ в Ухань, а також передав до них значний обсяг інформації.

“Їхні висновки відображають консенсус серед експертів. Вони об’єктивні, спираються на наукову основу і авторитетні. А вчені, яких ви згадуєте, політизують проблему пошуку джерела походження коронавірусу і перекручують висновки місії”, — сказав Чжао Ліцзянь. “Вони роздмухують питання про необхідність розслідування, ґрунтуючись на презумпції винуватості. Подібні дії не можуть сприяти міжнародному співробітництву в боротьбі з пандемією”, — резюмував офіційний представник МЗС КНР.

Контекст

Спочатку коротку версію доповіді чекали в лютому. 12 лютого генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус анонсував появу узагальнюючої доповіді протягом тижня, а повного і остаточного документа — в найближчі тижні. Однак на брифінгу 19 лютого офіційний представник ВООЗ Маргарет Харріс не змогла назвати можливу дату публікації доповіді. 5 березня експерт ВООЗ по зоонозним інфекціям (які передаються людині від тварин) і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек заявив про те, що доповідь про роботу експертів в Китаї буде опублікована після 14 березня.

4 березня газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій говорилося про намір ВООЗ відмовитися від публікації попередньої доповіді за підсумками роботи місії організації в КНР. Американське видання посилалося на думку 26 експертів, викладену ними у відкритому листі. Ці вчені вважали основні висновки співробітників місії ВООЗ неякісними.

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