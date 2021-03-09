СМИ сообщили, что ВОЗ планирует отложить публикацию результатов поездки в Китай: Пекин отреагировал

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Отдельные ученые предпринимают попытки дискредитировать итоги совместной работы миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайских специалистов в Ухане по установлению источника происхождения коронавируса. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на брифинге прокомментировал публикацию американской газеты The Wall Street Journal о намерении ВОЗ отказаться от публикации предварительного доклада по итогам работы миссии организации в КНР, пишет УНН.

Детали

“Прежде всего хочу поправить вас — Китай и ВОЗ провели совместное исследование. Это было исследование, а не расследование. Упомянутое вами письмо экспертов преследует целью оклеветать Китай и ВОЗ”, — сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Как напомнил представитель МИД Китая, список экспертов миссии ВОЗ и программа их визита были сформированы этой международной организацией самостоятельно. По словам дипломата, правительство КНР предоставило всю необходимую помощь в организации визита специалистов ВОЗ в Ухань, а также передало им значительный объем информации.

“Их выводы отражают консенсус среди экспертов. Они объективны, опираются на научную основу и авторитетны. А ученые, которых вы упоминаете, политизируют проблему поиска источника происхождения коронавируса и извращают выводы миссии”, — сказал Чжао Лицзянь. “Они раздувают вопрос о необходимости расследования, основываясь на презумпции виновности. Подобные действия не могут содействовать международному сотрудничеству в борьбе с пандемией”, — резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Контекст

Первоначально краткую версию доклада ждали в феврале. 12 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус анонсировал появление обобщающего доклада в течение недели, а полного и окончательного документа — в ближайшие недели. Однако на брифинге 19 февраля официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис затруднилась назвать возможную дату публикации доклада. 5 марта эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил о том, что доклад о работе экспертов в Китае будет опубликован после 14 марта.

4 марта газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось о намерении ВОЗ отказаться от публикации предварительного доклада по итогам работы миссии организации в КНР. Американское издание ссылалось на мнение 26 экспертов, изложенное ими в открытом письме. Эти ученые сочли основные выводы сотрудников миссии ВОЗ несостоятельными.

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