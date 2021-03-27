США обеспокоены возможным участием КНР в подготовке доклада ВОЗ о COVID-19

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“Скоро будет готов доклад ВОЗ. У нас есть беспокойство по методологии ... подготовки доклада, в том числе через то обстоятельство, что власть в Пекине, судя по всему, помогла его составить”, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. “Но давайте посмотрим, что будет в этом докладе”, — добавил он.

Детали

Блинкен не ответил однозначно на вопрос журналиста о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять любые меры в отношении Китая в связи с тем, что Пекин якобы не раскрыл своевременно данных о коронавирусе. “Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом, но думаю, главная целью должна быть в том, чтобы была более эффективна система в будущем”, — сказал он.

“Думаю, наша задача — сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемии ... или хотя бы значительно эффективнее смягчить вред, если такое произойдет в будущем”, — также отметил госсекретарь. “Одна из важных составляющих этого — наличие системы, в том числе в рамках ВОЗ, которая предусматривает прозрачность, обмен информацией, наличие доступа международных экспертов в самом начале подобного развития событий”, — добавил Блинкен. По его словам, “в Китае, как и в любой другой стране, есть реальные обязательства, которые нужно выполнять”.

Что предшествовало

В пятницу в ВОЗ заявили, что доклад международной группы экспертов, которые посетили в январе — феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, будет готов через несколько дней.