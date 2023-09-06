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США сьогодні оголосять про відправку в Україну снарядів зі збідненим ураном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 459364 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше відправить боєприпаси зі збідненим ураном в Україну в рамках нового пакету допомоги, який буде оголошено в середу. Про це заявив американський чиновник, обізнаний з обговореннями, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За даними видання, рішення було прийнято після місяців дебатів щодо бронебійних снарядів, які, як очікується, будуть високоефективними проти російських танків. Хоча Сполучене Королівство вже відправило в Україну боєприпаси такого ж типу для озброєння своїх танків Challenger 2, США вперше надсилають такі боєприпаси. 

Додамо

У червні газета Wall Street Journal повідомила, що адміністрація розглядає відправку. Під час брифінгу у вівторок речник Пентагону відмовився коментувати, чи надішлють США боєприпаси.

Раніше президент росії володимир путін звинуватив Велику Британію в надсиланні «зброї з ядерним компонентом», що викликало занепокоєння, що Москва використовує дезінформацію про зброю для поширення антизахідної пропаганди.

Тим не менш, офіційні особи США зрештою вирішили відправити боєприпаси, оскільки вони вважаються найефективнішим способом озброєння танків Abrams, виготовлених у США, за словами офіційного представника Міністерства оборони, знайомого з планами. Перший транш із 10 Abrams надійде в Україну в середині вересня після того, як група українських військових минулого місяця завершила програму підготовки до їх використання, повідомляє POLITICO first.

Рішення про відправку зброї зі збідненим ураном відбувається після рішення Білого дому надіслати Україні касетні боєприпаси, які заборонені понад 100 країнами через небезпеку для цивільного населення через нерозірвані боєприпаси.

Представники США сподіваються, що нові танки Abrams допоможуть Україні в її контрнаступі на південному сході країни.

Нагадаємо

2 вересня Reuters повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена вперше надішле в Україну бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. 

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