Детали

По данным издания, решение было принято после месяцев дебатов о бронебойных снарядах, которые, как ожидается, будут высокоэффективными против российских танков. Хотя Соединенное Королевство уже отправило в Украину боеприпасы такого же типа для вооружения своих танков Challenger 2, США впервые отправляют такие боеприпасы.

Добавим

В июне газета Wall Street Journal сообщила, что администрация рассматривает отправку. Во время брифинга во вторник представитель Пентагона отказался комментировать, отправят ли США боеприпасы.

Ранее президент россии владимир путин обвинил Великобританию в отправке «оружия с ядерным компонентом», что вызвало беспокойство, что москва использует дезинформацию об оружии для распространения антизападной пропаганды.

Тем не менее, официальные лица США в конечном итоге решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются самым эффективным способом вооружения танков Abrams, произведенных в США, по словам официального представителя Министерства обороны, знакомого с планами. Первый транш из 10 Abrams поступит в Украину в середине сентября после того, как группа украинских военных в прошлом месяце завершила программу подготовки к их использованию, сообщает POLITICO first.

Решение об отправке оружия с обедненным ураном следует после решения Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем 100 странами из-за опасности для гражданского населения из-за неразорвавшихся боеприпасов.

Представители США надеются, что новые танки Abrams помогут Украине в ее контрнаступлении на юго-востоке страны.

Напомним

2 сентября Reuters сообщил, что администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину бронебойные боеприпасы, которые содержат обедненный уран.