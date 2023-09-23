США призначили контролера допомоги, що надходить в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Генерального інспектора Міністерства оборони США Роберта Сторча обрали головним контролером допомоги, що надходить в Україну. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням Ради генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності, Роберт Сторч приступить до нової посади 18 жовтня. Він працюватиме з Державним департаментом і спостерігачами з Агентства США з міжнародного розвитку, щоб контролювати приблизно 113 мільярдів доларів допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку війни минулого року.
Сенатор-республіканець Роджер Вікер, високопоставлений член Комітету зі збройних сил, разом із кількома своїми колегами привітали оголошення головного генерального інспектора.
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«Призначення головного генерального інспектора допоможе забезпечити підтримку Конгресом оборони України найбільш відповідальним і ефективним способом», — сказав Вікер у заяві в п’ятницю.
Оскільки адміністрація Байдена продовжує надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням.
Доповнення
Минулого тижня генеральний інспектор Пентагону створив нову команду в Україні для кращого моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки. В організації повідомили, що високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а додатковий персонал очікується до кінця вересня.
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Це стало першим випадком, коли генеральний інспектор оборони матиме персонал в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.