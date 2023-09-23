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США назначили контролера помощи, поступающей в Украину

США назначили контролера помощи, поступающей в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча избрали главным контролером помощи, поступающей в Украину. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению Совета генеральных инспекторов по добропорядочности и эффективности, Роберт Сторч приступит к новой должности 18 октября. Он будет работать с Государственным департаментом и наблюдателями из Агентства США по международному развитию, чтобы контролировать примерно 113 миллиардов долларов помощи, направленной Украине и другим странам с начала войны в прошлом году.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам, вместе с несколькими своими коллегами приветствовали объявление главного генерального инспектора.

Цитата

«Назначение главного генерального инспектора поможет обеспечить поддержку Конгрессом обороны Украины наиболее ответственным и эффективным способом», — сказал Уикер в заявлении в пятницу.

Поскольку администрация Байдена продолжает отправлять миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены Конгресса, в частности республиканцы, призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

Дополнение

На прошлой неделе генеральный инспектор Пентагона создал новую команду в Украине для лучшего мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности. В организации сообщили, что высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а дополнительный персонал ожидается к концу сентября.

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Это стало первым случаем, когда генеральный инспектор обороны будет иметь персонал в Украине после вторжения России в феврале 2022 года.

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