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США припиняє експорт медичних засобів захисту

США припиняє експорт медичних засобів захисту

Київ • УНН

 • 13327 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. США заморожує поставки медичних засобів захисту за кордон, оскільки у США продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"У середу джерело в Конгресі повідомило… що оперативна група боротьби з коронавірусом під керівництвом віце-президента Майка Пенса зупиняє закордонні поставки медичних виробів і, натомість, просить розподілити їх на території США", - повідомили у ЗМІ.

Також вказано, що президент США Дональд Трамп не підтвердив цю інформацію, однак додав, що вони не брали на себе ніяких зобов’язань і тому не будуть експортувати багато засобів захисту.

Зазначається, що США звернулось до інших країн, щоб домовитись про поставки дезінфікуючих засобів та апаратів штучної вентиляції легень.

"На початку лютого ми перевезли майже 18 тонн медичних матеріалів, наданих Кошиком Самаритянина, Церквою Ісуса Христа та святих останніх днів та іншими до Уханя", - заявив держсекретар Майк Помпео.

Нагадаємо, у США кількість хворих на коронавірус зросла до майже 190 тис. осіб.

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