У США кількість хворих на коронавірус зросла до майже 190 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У США кількість хворих на COVID-19 зросла щонайменше до 186 тис. 991 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“У США є щонайменше 186 тис. 991 випадків коронавірусу. Щонайменше 3888 людей померли”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що випадки захворювання зафіксовані в усіх 50 штатах США, а також на усіх інших територіях США.
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“Вайомінг - єдиний штат, який не повідомляє про смерть від коронавірусу”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в США через коронавірус дозволили доставляти алкоголь додому.