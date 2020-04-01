В США количество больных коронавирусом выросла до почти 190 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В США количество больных COVID-19 выросло как минимум до 186 тыс. 991 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В США есть как минимум 186 тыс. 991 случаев коронавируса. По меньшей мере 3888 человек умерли", - сообщили в СМИ.
Указано, что случаи заболевания зафиксированы во всех 50 штатах США, а также на всех территориях США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Великобритании зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки
"Вайоминг - единственный штат, который не сообщает о смерти от коронавируса", - указано в сообщении.
Напомним, в США из-за коронавируса позволили доставлять алкоголь домой.