У Великій Британії зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Великій Британії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу - померло 563 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Велика Британія повідомляє про 563 смертей від COVID-19 - рекордна кількість, зафіксовано за 24 години”, - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що за даними Британського департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення, станом на 17:00 за місцевим часом всього від коронавірусу померли 2352 людини.
“У Британії було встановлено 4 тис. 324 нових випадки хвороби, при загальній кількості в 29 474 випадків”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 31 березня, у Великій Британії за добу померло 393 людини, що було рекордною кількістю на той час.