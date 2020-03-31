Пандемія коронавірусу: рекордна смертність за добу від COVID-19 у Британії, 1 808 загалом, понад 25 тисяч хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 393 людини — це найбільший щоденний показник, зафіксований за час епідемії COVID-19 на території Сполученого Королівства, зазначає УНН з посиланням на Sky News.
Загалом від вірусу по всій території Великої Британії померли 1808 осіб, у тому числі за останню добу 367 в Англії, 13 у Шотландії, семеро у Уельсі та шість у Північній Ірландії.
Найбільше летальних випадків за час епідемії коронавірусу зафіксовано в Англії — 1651, у Вельсі — 69, найменше — у Шотландії — 60 і у Північній Ірландії — 28.
Загальна кількість випадків COVID-19 у Британії, за даними Університету Джона Хопкінса — становить 25 474 особи.
Варто також зазначити, що показник смертності у порівнянні з минулем днем зріс удвічі, дані щодо вилікованих осіб — оприлюднять у Британії пізніше.
Додамо, аналітики вважають, що прийняті британським урядом заходи можуть виявитися недостатніми, через що країна може постраждати від пандемії коронавірусу сильніше Італії.