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Пандемія коронавірусу: ЗМІ назвали країну, яка може постраждати від COVID-19 значно більше Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Прийняті британським урядом заходи можуть виявитися недостатніми, через що країна може постраждати від пандемії коронавірусу сильніше Італії, повідомив швейцарський телеканал SRF, зазначає УНН.

“Критики звинувачують уряд в тому, що воно чекало занадто довго. Тепер експерти побоюються, що коронавірус може завдати Великій Британії більшої шкоди, ніж Італії. Через те що великі обсяги даних не піддаються обліку, множаться підозри, що в реальності з числом заражених все йде набагато гірше, ніж стверджують офіційні джерела”, — повідомив телеканал.

У репортажі наголошується, що багато хто критикує уряд Бориса Джонсона за потурання, нерішучість і недоречні жарти.

При цьому вказується, що навіть в Лондоні, який ризикує стати епіцентром поширення вірусу в країні, люди не дотримуються рекомендації уряду.

Прийняті кабінетом Джонсона заходи поки недостатні — так, уряд Великої Британії заявив про необхідність збільшити кількість проведених тестів, проте поки це залишається лише метою, просування до якої відбувається занадто повільно, відзначає телеканал.

“Велика Британія рухається до катастрофи, і, можливо, вже занадто пізно вживати заходів”, — заявив кореспондент телеканалу.

На підтвердження тези наводиться статистика, згідно з якою в Швейцарії зареєстровано дев’ять тисяч заражених і 86 померлих. У Британії населення у вісім разів більше, але вже на 6700 інфікованих припадає 335 загиблих. Це, зазначає телеканал, говорить про велику кількість неврахованих хворих коронавірусом.

“Тим часом, система охорони здоров’я Великої Британії хронічно перевантажена, і невідомо, чи здатна вона впоратися з різко зростаючим числом захворювань”, — побоюється кореспондент SRF.

Додамо, медики вважають, що визначили “нульового пацієнта” у Китаї.

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